Три человека погибли при повторном обстреле ВСУ санатория в Белгородской области Фото: "КП" Архив

Трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника украинских войск по территории санатория в селе Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом в среду, 23 августа, заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора, который уточнил, что украинские войска сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди были на улице.

Гладков уточнил, что от полученных ранений на месте скончались двое мужчин. Одного из пострадавших пытались спасти врачи, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Невозможно подобрать слов, чтобы утешить близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», - добавил глава региона.

Напомним, в среду, 23 августа, украинская армия обстреляла село Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области. Как заявил Гладков, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил на территорию местного санатория две гранаты.