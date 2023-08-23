Украина усилила пропускной режим в Харьковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские силовики усилили контрольно-пропускной режим (КПП) в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко

Как заявил Марочко в интервью РИА Новости, на многих участках автомобильных дорог в направлении Купянска, расположенном в Харьковской области, теперь можно увидеть новые блокпосты, в том числе мобильные, на которых проверяют автомобили, а также личные вещи.

Подполковник отмечает, что на данных участках появились также информационные доски с фотороботами с заголовком «разыскивается», среди которых есть большое число людей в украинской военной форме.

По его словам, на контрольно-пропускных пунктах особенно тщательно проверяют гаджеты, а при обнаружении в машине видеорегистратора с него просят удалить записи или просто изымают карты памяти.

Напомним, накануне генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос сказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на грани окружения под Харьковом из-за успешного продвижения российских войск.