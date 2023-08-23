Зеленский в Дании сделал фото на фоне гобелена с Лениным, нарушив закон Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил закон об осуждении коммунистического режима, разместив на своем сайте фото из Дании, где в кадре видно гобелен с изображением Владимира Ленина. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«И как теперь Зеленского накажут? На Украине даже за хранение портретов Ленина уже давали тюремные сроки!» - написал экс-глава украинского правительства в своем Telegram-канале.

Фотоотчет о визите украинского президента в Данию появился в минувшие воскресенье, 20 августа. Среди прочего, есть фото из королевского дворца, на которых можно увидеть и гобелен, посвященный событиям XX века. На размещенных портретах деятелей столетия изображен и Владимир Ленин.

Напомним, закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики приняли на Украине в 2015 году. В рамках так называемой декоммунизации был введен запрет на публичную демонстрацию не только символики компартии, но также гимна и герба СССР. Кроме того, под запрет попадают изображения, памятники и надписи, связанные с коммунизмом.