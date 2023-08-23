Диверсанты ВСУ, планировавшие теракты в канун выборов, ликвидированы в ЛНР

Диверсантам не дали пересечь линию боевого соприкосновения Фото: REUTERS

Бойцы отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» ликвидировали в Луганской Народной Республики (ЛНР) украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая намеревалась провести теракты на территории ЛНР в преддверии выборов. Об этом в среду, 23 августа, заявили в правоохранительных органах региона.

«Получена оперативная информация о том, что в определенный момент противник в районе населенного пункта Спорное забросит ДРГ для перехода линии боевого соприкосновения и дальнейшего проведения террористических актов против ряда госслужащих в канун выборов», - приводит ТАСС заявление правоохранителей.

В заявлении сообщается, что диверсантам не дали пересечь линию боевого соприкосновения, уничтожив их огнем стрелкового оружия, а также артиллерии.

Напомним, в минувшие воскресенье, 20 августа, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные пресекли деятельности четырех диверсионно-разведывательных групп в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области и в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР).