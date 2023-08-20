Российские военные пресекли деятельность четырех ДРГ в Запорожской области и ДНР Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в очередной сводке за минувшие сутки отчиталось, что российские военнослужащие пресекли деятельности четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что сделано это было в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области и в районе Урожайного в ДНР.

Ранее российские военные предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы Украины около острова Антоновский, уничтожив также склад украинских войск на правом берегу Днепра.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов ранее заявлял, что российские войска отразили ряд атак украинской армии в направлении Урожайного в ДНР. По его словам, российские подразделения отразили атаки противника при поддержке артиллерии и авиации. По его словам, в ходе боя были уничтожены опорные пункты, а также автомобильная техника и живая сила.