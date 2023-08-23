ФСБ: артудар нанесен по пытавшейся проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ

Бойцы отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские военные и силовики нанесли массированный артиллерийский удар по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая намеревалась проникнуть на территорию Брянской области в минувший вторник, 22 августа. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Совместно с приданными силами Министерства обороны РФ, Росгвардии по вооружённому формированию противника нанесён массированный артиллерийский удар», — сказано в заявлении спецслужб, которые отметили, что нарушения границы допущено не было.

Напомним, в среду, 23 августа, в правоохранительных органах Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили о ликвидации украинских диверсантов, которые планировали провести теракты на территории ЛНР в преддверии выборов. Как писал сайт KP.RU, в сообщении отмечалось, что бойцы отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» не дали ДРГ пересечь линию боевого соприкосновения.