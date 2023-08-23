Обломки беспилотника повредили жилой дом, магазин и ангар в Химках Фото: "КП" Архив

В результате атаки беспилотника в Химках были повреждены несколько домов, а также продуктовый магазин и ангар со стройматериалами. Об этом в среду, 23 августа, заявил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Сегодня ночью система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над нашим округом. Самое главное - пострадавших нет», — сказано в сообщении, опубликованном в Teleram-канале главы городского округа.

Волошин уточнил, что был обрушен угол второго этажа одного из частных домов в квартале Старбеево, а осколочные повреждения получили пару домов, продуктовый магазин и ангар.

Напомним, в среду, 23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области. Как писал сайт KP.RU, губернатор российского региона Вячеслав Гладков уточнил, что во время второй атаки беспилотника украинских войск погибли трое мирных жителей.