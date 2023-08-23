Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике ВСУ

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны сбили на Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА уничтожен над Белгородской областью», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате инцидента пострадавших и разрушений нет, добавили в министерстве.

Напомним, в среду, 23 августа, российское Минобороны сообщило о попытках Киева атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве. Средства ПВО обнаружили воздушные цели и уничтожили их.

Два беспилотника были уничтожены над территорией Химкинского и Можайского районов Московской области, третий дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и попал в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Пострадавших в результате инцидента нет.