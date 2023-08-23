Боевик «Азова»* рассказал о приказах командира стрелять по гражданским машинам Фото: REUTERS

Командир националистического полка «Азов»* Денис Прокопенко с позывным «Редис» отдавал приказы стрелять по гражданскому транспорту, рассказал пленный боевик Андрей Черняков.

«Нас переодели и отправили оборонять Мариуполь. Был приказ командиров, если мы увидим какой-то транспорт, передвижение, стрелять без команды», – заявил военнопленный.

По словам боевика, в результате одного из таких обстрелов был ранен мужчина, которого отвели к «Редису». Автомобиль забрали, владельца машины после беседы с Прокопенко убили.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе в тюрьму на 20 лет уехали военнослужащие полка «Азов»*, которые во время боевых действиях на территории Мариуполя препятствовали выходу мирных жителей из города по гуманитарным коридорам, предоставленным военнослужащими Вооруженных сил России. Они могли бы получить меньшие тюремные сроки, но выяснилось, что троица регулярно расстреливала на улицах города мирных граждан, которые просто пытались убежать.

* Запрещенная в России террористическая организация.