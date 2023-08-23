Взрыв прогремел в украинском городе Сумы 23 августа 2023 Фото: REUTERS

Взрыв прогремел в украинском административном центре Сумской области городе Сумы в среду, 23 августа. Об этом сообщило издание Klymenko Time, не приводя дополнительных подробностей.

Отмечается, что на данный момент в регионе снова была объявлена воздушная тревога.

Ранее в среду, 23 августа, воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, продлившись около двух часов.

Напомним, днем ранее, 22 августа, украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Харькове. Уточнялось, что взрывы прогремели в вечернее время суток. В тот же день сообщалось о взрывах в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожья.