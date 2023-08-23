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НовостиПолитика23 августа 2023 9:58

Путин заявил об утверждении стран БРИКС на глобальной арене

Как считает российский лидер, положение организации постоянно укрепляется
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время неформальной встречи лидеров стран БРИКС в режиме видеоконференции.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время неформальной встречи лидеров стран БРИКС в режиме видеоконференции.

Фото: REUTERS

Пятерка стран БРИКС утвердилась на глобальной арене, защищая мнение мирового большинства, заявил президент России Владимир Путин.

«Наша «пятерка» по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры», – сказал глава государства на заседании лидеров стран БРИКС.

Как считает российский лидер, положение организации постоянно укрепляется, а курс, которым она следует, отвечает интересам большей части международного сообщества.

Напомним, накануне президент России пригласил представителей деловых кругов стран БРИКС на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Как отметил глава государства, на предстоящем форуме будут обсуждать вопросы, которые представляют интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран-членов БРИКС.