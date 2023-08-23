Путин пригласил представителей деловых кругов стран БРИКС на ВЭФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пригласил представителей деловых кругов стран - членов БРИКС на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в городе Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.

Как отметил глава государства, на предстоящем форуме будут обсуждать вопросы, которые представляют интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран - членов БРИКС.

«Хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10–13 сентября», - сказал российский лидер в своем видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

Напомним, российский президент в ходе своего выступления перед коллегами, собравшимися на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, отметил, что совокупная экономика стран, которые входят в это объединение, по паритету покупательной способности заметно превосходит аналогичные показатели стран «Большой семерки».

Тем временем, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару.