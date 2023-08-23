Путин: РФ на Украине пытается прекратить развязанную Западом войну на истребление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что к украинскому кризису привело стремление западных стран сохранить свою гегемонию в мире.

Как отметил российский лидер, действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить войну на истребление, которая была развязана западными странами.

«Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним - положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», - заявил он.

Ранее российский лидер в ходе выступления перед коллегами, собравшимися на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, заявил, что инфляционное давление в мире вызвано безответственностью ряда стран.