Путин: инфляционное давление в мире вызвано безответственностью некоторых стран Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 августа, заявил, что инфляционное давление в мире вызвано безответственностью ряда стран. Таким мнением он поделился в видеообращении к форуму БРИКС.

«Значительное инфляционное давление, вызванное в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной миссии для сглаживания издержек пандемии, провоцирует накопления частного и государственного долга», - подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что таким образом непростые задачи в мире приходится решать на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических и продовольственных рынков.

Ранее экономист Максим Ачкасов прогнозировал, что всего через пару лет мировую экономику ожидает высокая инфляция из-за резкого скачка цены на нефть до значений в 130-150 долларов за баррель марки Brent.

В то же время Россия стала единственной страной в Европе, где упали цены на продукты в апреле 2023 года.