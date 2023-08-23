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НовостиВ мире23 августа 2023 10:18

В США высказались против выделения 24 млрд долларов помощи Украине

Аналитик Робертс: США не могут позволить себе выделить Украине 24 млрд долларов
Дарья ЧИПУРНАЯ
Аналитик Робертс сказал, что США должны сократить поддержку Украины

Аналитик Робертс сказал, что США должны сократить поддержку Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам Америки не стоит выделять Украине новый пакет финансовой помощи в размере 24 миллиардов долларов. Такое мнение выразил глава исследовательского института США Фонд "Наследие" Кевин Робертс в эфире телеканала Fox News.

"США сейчас экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины", - заявил Робертс, выразив несогласие с решением Вашингтона выделить Киеву 24 млрд долларов.

Кевин Робертс также сказал, что механизм выделения помощи киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским должен стать более прозрачным.

Ранее политолог Олег Соскин, занимавший должность советника при экс-президенте Украины Леониде Кучме, призвал завершить украинский конфликт до того, как Вашингтон и страны Европы прекратят финансировать Киев.