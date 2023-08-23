Аналитик Робертс сказал, что США должны сократить поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам Америки не стоит выделять Украине новый пакет финансовой помощи в размере 24 миллиардов долларов. Такое мнение выразил глава исследовательского института США Фонд "Наследие" Кевин Робертс в эфире телеканала Fox News.

"США сейчас экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины", - заявил Робертс, выразив несогласие с решением Вашингтона выделить Киеву 24 млрд долларов.

Кевин Робертс также сказал, что механизм выделения помощи киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским должен стать более прозрачным.

Ранее политолог Олег Соскин, занимавший должность советника при экс-президенте Украины Леониде Кучме, призвал завершить украинский конфликт до того, как Вашингтон и страны Европы прекратят финансировать Киев.