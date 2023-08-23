Видео уничтожения техники ВСУ на Южно-Донецком направлении показало Минобороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России ракетами уничтожили бронетехнику украинских войск в зоне проведения военной спецоперации на Южно-Донецком направлении. Это видео в среду, 23 августа, показало Министерство обороны Российской Федерации.

На кадрах можно увидеть, как экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 ударами управляемых ракет ликвидируют бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, днем ранее, 22 августа, Министерство обороны Российской Федерации представило видео уничтожения американского быстроходного военного катера Willard Sea Force в Черном море, восточнее острова Змеиный, на котором находилась десантная группа украинских войск.

Кроме того, российское военное ведомство показало видео уничтожения боевой бронированной машины ВСУ на Южно-Донецком направлении. На кадрах есть момент попадания в цель и взрыв военной техники противника.