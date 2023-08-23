Минздрав: у препарата против аллергии дезлоратадин выявлены побочные эффекты Фото: Мария ЛЕНЦ

В препарате против аллергии с действующим веществом дезлоратадин был обнаружен новый побочный эффект - депрессивное расстройство, а также синдром «сухого глаза». Данное письмо Министерства здравоохранения РФ было опубликовано в государственном реестре лекарственных средств.

«В ходе подготовки требований к безопасности, эффективности лекарственных средств, основанных на современной научно обоснованной информации … была выявлена необходимость актуализации инструкций», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что производителям подобных препаратов нужно добавить в инструкции новые побочные эффекты, уточнив, что частота таких осложнений неизвестна. В России на сегодняшний день сертифицировано 27 препаратов с действующим веществом дезлоратадин.

Напомним, ранее иммунолог Людмила Маховая рассказала о рисках для аллергиков в летний период. По ее словам, в это время года для аллергиков наиболее большие риски связаны с цветением, укусами насекомых и сезонными фруктами.