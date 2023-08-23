Си Цзиньпин заявил, что в мире сохраняется мышление времён холодной войны Фото: REUTERS

В мире до сих пор сохраняется мышление времен холодной войны, считает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Выступая на саммите БРИКС, китайский лидер заявил, что «сегодня сохраняется мышление времен холодной войны, а геополитическая ситуация мрачна». Он призвал страны БРИКС выступить против экономического принуждения и расширять сотрудничество в сфере политики и безопасности, поддерживая мир.

Напомним, накануне Си Цзиньпин заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории, поэтому продолжит проводить независимую и мирную внешнюю политику,

Как писал сайт KP.RU, во вторник,22 августа, в Йоханнесбурге открылся трехдневный саммит БРИКС. Основным днем переговоров на высшем уровне станет среда. На 23 августа запланированы заседания в узком и расширенном составе. Президент России Владимир Путин принимает участие в запланированных мероприятиях по видеосвязи.