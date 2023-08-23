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НовостиПолитика23 августа 2023 11:31

Минобороны: ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Потери противника составили до 180 бойцов
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российский войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Российский войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 23 августа 2023 года сообщило об отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении.

Так, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Южный" отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка.

Потери противника на Донецком направлении составили до 180 бойцов, сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли три боевые бронемашины, три автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" вместе с гаубицами Д-20 и Д-30.

Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ в результате безуспешных атак понесли потери в количестве 235 военнослужащих на Донецком направлении.