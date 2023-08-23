Минобороны: ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Российский войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 23 августа 2023 года сообщило об отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении.

Так, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Южный" отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка.

Потери противника на Донецком направлении составили до 180 бойцов, сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли три боевые бронемашины, три автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" вместе с гаубицами Д-20 и Д-30.

Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ в результате безуспешных атак понесли потери в количестве 235 военнослужащих на Донецком направлении.