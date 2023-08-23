Минобороны: ВСУ потеряли до 170 военных за сутки на Купянском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в среду, 23 августа, сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки на Купянском направлении до 170 военных.

«Потери ВСУ составили до 170 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Отмечается, что штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия на Купянском направлении, улучшая свое тактическое положение.

Напомним, днем ранее, во вторник, 22 августа, Министерство обороны РФ также заявило об успехах российских войск в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. Как сообщалось, подразделениями «Западной» группировки войск были отражены пять атак штурмовых, а также механизированных и воздушно-десантных отрядов украинских войск.