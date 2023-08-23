Зеленский признал, что наступление ВСУ идет очень сложно Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил страны продвигается очень тяжело.

«Нам очень сложно. Мы идем, но понемногу», – заявил украинский лидер на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Ранее стало известно, что Зеленский в провальном наступлении ВСУ обвинил главкома украинских Вооруженных сил Валерия Залужного.

Как писал сайт KP.RU, неприятные вопросы к итогам наступления и действий ВСУ президент Украины попытался купировать, заявив, что во время конфликта украинцы не имеют права веселиться в барах и валяться на пляжах, когда солдаты умирают на полях Запорожья и Херсонщины, а также в лесах Харьковщины и в прочих регионах. Таким нехитрым способом он попытался донести до своих сограждан, что в череде неудач, которые ВСУ терпят на полях сражений, виноват не он и его команда, а само население.