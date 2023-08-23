Туры в Турцию резко подешевели к сентябрю 2023 года

Перед началом учебного года подешевели туры в Турцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Туры в Турцию резко упали в цене к началу учебного года в сентябре 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стоимость поездки в Турцию с вылетом в ближайшие дни подешевела на 40-60 процентов от изначальной цены.

Так, недельный тур в трехзвездочный отель с вылетом в конце августа на "все включено" обойдется российскому туристу в 60 тысяч рублей на двоих, если брать путевку прямо сейчас.

Однако снижение цен будет кратковременным, предупреждает АТОР. Нынешний ценопад вызван началом учебного года, когда семьи с детьми, напротив, возвращаются из отпуска. Но уже с начала сентября цены на путевки в Турцию и заодно Таиланд вернутся к прежним значениям. Спецпредложений не предвидится, считают эксперты.

Ранее KP.RU рассказал, что Турция остается самым популярным направлением для отдыха у россиян.