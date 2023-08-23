Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области Фото: REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Сегодня днем на территории Кировского района вблизи поселка. Шайковка силами ПВО были уничтожены два БПЛА», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате инцидента нет.

Напомним, в среду, 23 августа, российское Минобороны сообщило о попытках Киева атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве. Средства ПВО обнаружили воздушные цели и уничтожили их.

Два беспилотника были уничтожены над территорией Химкинского и Можайского районов Московской области, третий дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и попал в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Пострадавших в результате инцидента нет.