Российские войска отбили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе Работина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в среду, 23 августа, заявило, что российские войска отбили четыре атаки украинских штурмовых групп около населенного пункта Работино, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на Запорожском направлении до 80 солдат.

«Действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сообщается, что за минувшие сутки было уничтожено самоходные артиллерийские установки Krab и Panzerhaubitze 2000, а также орудие Д-30 и три гаубицы М119 производства США.

Напомним, днем ранее, во вторник, 22 августа, Министерство обороны РФ также сообщило об успехах российских войск в зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении, отметив, что там было уничтожено более 125 военных ВСУ.