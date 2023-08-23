Российский МиГ-29 сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

Cамолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» Фото: EAST NEWS

Истребитель Воздушно-космических сил России сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает Министерство обороны РФ.

"23 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации P8-A Poseydon ВВС Норвегии", — сказано в Telegeram-канале ведомства.

Как заявили в министерстве, при приближении российского истребителя норвежский самолет развернулся от границы РФ. В Минобороны заверили, что полет МиГ-29 был выполнен без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном ВВС Норвегии.

Как писал сайт KP.RU, в середине августа МиГ-29 ВКС России перехватил самолет ВВС Норвегии Boeing P8-A Poseydon над Баренцевым морем при его приближении к границе РФ.