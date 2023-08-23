В России предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников

Депутат Гусев внес в ГД проект о выходном для родителей школьников в День знаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев внес на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает введение выходного дня для родителей школьников 1 сентября в День знаний.

Проект закона, который размещен в думской базе данных, предполагает внесений изменений в Трудовой кодекс РФ.

«Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний», - говорится в законопроекте.

Депутат пояснил, что участие родителей в линейках, которые проводятся 1 сентября в школах, имеет важное значение для детей, особенно, для тех, кто садится за парту впервые, а также для учащихся начальных и средних классов.

День знаний не в первый раз предлагают сделать выходным днем. Год назад с такой инициативой в Минтруд РФ обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий пояснял, что для многих российских граждан 1 сентября становится «настоящей эстафетой», когда родителям необходимо подготовить ребенка к школе, а также успеть на работу и отметить праздник.

Начинать учебный год 1 сентября стали лишь в 1935 году, когда Совнарком принял соответствующее постановление. С тех пор дети во всех школах страны начинали и заканчивали учебу в один день. Официальным праздником — Днем знаний — эта дата стала лишь в 1984 году.