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НовостиПолитика23 августа 2023 13:26

Генерал Скшипчак: Украине грозит медленная агония при продолжении конфликта

По мнению военного, наилучшим вариантом завершения конфликта на Украине является "корейский сценарий"
Сергей ЧИКОВ
Польский генерал Скшипчак: Украине грозит медленная агония из-за продолжения конфликта

Польский генерал Скшипчак: Украине грозит медленная агония из-за продолжения конфликта

Фото: REUTERS

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Украине грозит “медленная агония” из-за продолжения военного конфликта на фоне отсутствия перспектив его завершения.

“Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию”, — написал военный в статье для Wprost.

Скшипчак добавил, что наиболее удобным вариантом завершения конфликта на Украине может быть так называемый “корейский сценарий”, подразумевающий остановку боев и утверждение линии соприкосновения как временной границы.

Генерал отметил, что украинцы массово покидают свою страну из-за отказа Владимира Зеленского проводить мирные переговоры с Россией, а продолжение конфликта бросит Украину в демографическую яму.

Ранее Скшипчак заявлял, что в ходе саммита военного блока НАТО представители альянса обрекли киевский режим на уничтожение, отказавшись представлять четкие гарантии безопасности. По мнению военного, ближе к осени 2023 года российские войска перейдут в фатальное для Киева контрнаступление.