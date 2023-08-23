Генерал Скшипчак: украинцы массово бегут из-за отказа Зеленского от мира с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинцы массово покидают свою страну из-за отказа украинского президента Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией. Такое мнение выразил польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Wprost.

Польский генерал сказал, что жители Украины потеряли какую-либо надежду на окончание боевых действий, поэтому массово бегут из страны. "Эмиграция стала серьезной проблемой для Украины", - констатирует Скшипчак.

"Для того, чтобы вернулись миллионы беженцев, необходимо создать соответствующие условия", - продолжил генерал. По его словам, продолжение конфликта бросит Украину в демографическую яму. Украина не сможет начать процесс восстановления, пока не сядет за стол переговоров, убежден Скшипчак.

Отметим, что Россия всегда выступала за мирные переговоры с Украиной, которая этому противится. Еще до начала спецоперации президент РФ Владимир Путин обращался к Киеву с призывом сесть за стол переговоров с Донбассом. Но до сих пор, как отмечал глава государства, офис Зеленского не желает решать конфликт путем диалога.