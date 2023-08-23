Самолет разбился в Бологовском районе в Тверской области

В сети появилось видео крушения самолета

Частный самолет разбился в Бологовском районе Тверской области, сообщает МЧС России. По предварительным данным, на борту бизнес-джета находилось 10 человек, из них трое члены экипажа.

"В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва - Санкт-Петербург." - сообщили в телеграм-канале ведомства.

Спасатели проводят поисковые работы. По предварительным данным, все находящиеся на борту люди погибли. По данным Росавиации, на борту упавшего самолета находился российский бизнесмен Евгений Пригожин.