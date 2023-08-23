В данный момент спасатели проводят исследование места крушения

Видео с места крушения частного самолета в Тверской области 23 августа 2023 года появилось в Сети.

Напомним, ранее МЧС России сообщило, что в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, следовавший по маршруту Москва - Санкт-Петербург. По предварительным данным, все находившиеся на борту 10 человек погибли.

В данный момент спасатели проводят исследование места крушения. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль расследование крушения данного самолета. По данным Росавиации, на борту бизнес-джета находился российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Видео с места крушения частного самолета в Тверской области 23 августа 2023 года