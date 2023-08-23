Рогов: Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский бизнесмен Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области, сообщает глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Также он уточнил, что вместе с Пригожиным на самолете летел его коллега Дмитрий Уткин. Официального подтверждения смерти Пригожина и его коллеги нет.

Напомним, 23 августа МЧС России сообщило, что в Тверской области около населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший по маршруту Москва - Санкт-Петербург. По данным МЧС России, на борту самолета находилось 10 человек, из которых трое - члены экипажа.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль расследование авиакатастрофы.