Тела 8 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Тверской области

РИА Новости: 8 погибших обнаружены на месте падения самолета в Тверской области

Тела 8 человек обнаружены на месте крушения бизнес-джета в Тверской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Напомним, 23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy. По предварительным данным, на борту бизнес-джета находилось 10 человек, среди них значится российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В данный момент сотрудники МЧС России выехали на место авиакатастрофы для поиска погибших и расследования инцидента. По предварительным данным, все находившиеся на борту самолета люди погибли.