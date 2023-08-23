Трое мужчин, стрелявших с балкона жилой многоэтажки, задержаны в Краснодаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые стреляли с балкона жилой многоэтажки в Краснодаре. Об этом проинформировало ГУ МВД по региону.

По информации KUBAN.KP.RU, в полицию обратились местные жители, услышавшие звуки выстрелов. По их словам, нарушителями тишины была группа молодых людей, которая находилась на балконе одного из домов.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что трое молодых людей, одному из которых было 36 лет, а двум по 28, произвели несколько выстрелов из охолощенного пистолета с балкона девятого этажа», - сообщили в региональном главке МВД.

Все трое были доставлены в отделение. По предварительным данным, молодые люди были пьяны.

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