Путин наградил экипаж танка "Алеша", уничтоживший колонну военной техники ВСУ

Путин: танковый экипаж подбил противника и спас своих боевых товарищей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве напомнил о подвиге танкового экипажа российских войск в зоне спецоперации на Украине и лично наградил экипаж танка "Алеша", в одиночку остановившего колонну бронетехники ВСУ

"За проявленный героизм, мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции звания Героя Российской Федерации присвоено старшему лейтенанту Баксикову Расиму Рашидовичу, командиру таковой роты", — объявил диктор во время награждения экипажа.

Сайт KP.RU рассказывал, как один российский танк принял бой против 8 бронемашин ВСУ в зоне спецоперации и победил. Министерство обороны России поделилось видео, на котором запечатлен подвиг экипажа "Алеши", остановившего целую колонну бронетехники украинских войск.