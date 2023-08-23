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НовостиПолитика23 августа 2023 18:28

Путин поблагодарил участников спецоперации за службу, добавив, что гордится ими

Президент добавил, что герои спецоперации достойны славы участников Курской битвы 1943 года
Сергей ЧИКОВ
Путин поблагодарил участников спецоперации за службу, добавив, что гордится ими

Путин поблагодарил участников спецоперации за службу, добавив, что гордится ими

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции на Украине за службу отечеству и заявил, что гордится ими.

"Благодарю вас за службу и горжусь вами", — обратился президент к участникам спецоперации в ходе выступления на мероприятии, посвященном 80-летию победы Красной армии над фашистскими захватчиками в Курской битве.

Путин добавил, что что герои спецоперации достойны славы участников Битвы на Курской дуге в августе 1943 года, когда в ходе 50 дней тяжелейших боев солдаты Красной армии смогли переломить ход Великой Отечественной войны и защитить свою Родину.