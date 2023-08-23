Путин поблагодарил участников спецоперации за службу, добавив, что гордится ими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции на Украине за службу отечеству и заявил, что гордится ими.

"Благодарю вас за службу и горжусь вами", — обратился президент к участникам спецоперации в ходе выступления на мероприятии, посвященном 80-летию победы Красной армии над фашистскими захватчиками в Курской битве.

Путин добавил, что что герои спецоперации достойны славы участников Битвы на Курской дуге в августе 1943 года, когда в ходе 50 дней тяжелейших боев солдаты Красной армии смогли переломить ход Великой Отечественной войны и защитить свою Родину.