Экс-разведчик Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр из-за удара России

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр из-за удара России Фото: Александр КОЦ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что из-за огромных потерь в ходе безуспешного широкомасштабного наступления командованию ВСУ придется установить линию обороны по реке Днепр.

“Украинцам придется снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши”, — заявил военный в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По словам Риттера, в ближайшее время российские войска введут в бой основные силы и обвалят линию обороны ВСУ, из-за чего Киеву придется перейти к тактике мобильной обороны.

При этом, отмечает экс-разведчик, у ВСУ недостаточно ресурсов для подобной тактики, поэтому контрнаступление ВС России заставит украинские войска отходить за Днепр для сохранения остатков своих подразделений.

Напомним, ранее Риттер утверждал, что в скором времени на другом направлении после разгрома ВСУ под Купянском российские войска смогут освободить и Харьков, поскольку киевский режим потерял слишком много военных и уже не способен сдерживать натиск ВС РФ.