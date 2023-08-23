Экс-разведчик армии США Риттер: Россия освободит Харьков после взятия Купянска

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия освободит Харьков после взятия Купянска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в скором времени после разгрома ВСУ под Купянском российские войска смогут освободить Харьков.

“Украинская армия испытывает нехватку живой силы. <…> Теперь они спешно передвигают оставшиеся войска туда-сюда, чтобы удержать позиции. Под Купянском россияне нанесли удар и продвинулись вперед, прорвав их оборону”, — заявил военный в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По мнению Риттера, в ближайшее время Купянск перейдет под контроль российских военных, после чего освобождение Харькова станет лишь вопросом времени.

По словам экс-разведчика, украинские войска испытывают острый дефицит личного состава и не могут создать плотную линию обороны, из-за чего в скором времени ВСУ будут вынуждены отступать, а Киев потеряет контроль на данном направлении.

Напомним, ранее генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос также отмечал, что украинские войска находятся на грани окружения под Харьковом из-за успешного продвижения ВС России.

В свою очередь американский журналист Стивен Брайен заявлял, что в скором времени ВСУ могут потерять контроль Купянском в Харьковской области, из-за чего Киев был вынужден пойти на "отчаянный шаг" и вывести на это направление резервные силы.