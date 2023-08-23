«Мы вас любим»: жители курского поселка поблагодарили Путина за приезд

Путин вышел к собравшимся жителям поселка Поныри Курской области Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 23 августа, вышел к собравшимся жителям поселка Поныри в Курской области, где ранее прошли торжественные мероприятия к 80-летию победы советских войск на Курской дуге.

Лично увидеть российского лидера вышло большое число местных жителей. Собравшиеся пожимали главе государства руку и благодарили его за то, что он посетил их поселок.

«С вами мы, мы вас любим», - заявил один из жителей Понырей.

Одна из женщин поцеловала Путина, признавшись ему в любви и пожелав здоровья.

Путин прибыл на мероприятие в честь 80-летия победы Красной армии в битве на Курской дуге в среду, 23 августа. Он поздравил с этим событием россиян и, в первую очередь, ветеранов.

23 августа завершилось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны - 80 лет назад Красная армия окончательно разгромила войска неприятеля после 50 дней тяжелейшей битвы на Курской дуге.