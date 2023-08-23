Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве

Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прибыл на мероприятие в честь 80-летия победы Красной армии в битве на Курской дуге.

“Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, Курской битвы. Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов”, — отметил президент.

Отдельно Путин поблагодарил участников специальной военной операции на Украине за службу отечеству и заявил, что гордится ими, а их подвиги достойны славы участников Битвы на Курской дуге в августе 1943 года.

Также президент напомнил о подвиге танкового экипажа российских войск в зоне спецоперации на Украине и лично наградил экипаж танка "Алеша", в одиночку остановившего колонну бронетехники ВСУ.