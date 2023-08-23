КНДР произвела пуск ракеты, предположительно, с разведывательным спутником. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Северная Корея запустила ракету, предположительно, с разведывательным спутником. Это произошло в ночь на четверг 24 августа, сообщает береговая охрана Японии.

Сообщается, что в японской префектуре Окинава сработала система оповещения, жителей региона призвали укрыться от возможного падения обломков ракеты в убежищах или зданиях. Предупреждение было снято после того, как северокорейская ракета миновала воздушное пространство Японии.

Не исключено, что ракета предназначена для выведения на орбиту разведывательного спутника КНДР. Это может стать первой успешной попыткой запуска разведывательного спутника Северной Кореей. Напомним, в мае Северная Корея произвела запуск ракеты с военным разведывательным спутником. Однако из-за технических неполадок ракета утратила движущую силу и упала в Жёлтом море.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын проследил за запуском крылатых ракет на борту военного корабля.