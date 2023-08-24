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НовостиЭкономика23 августа 2023 22:48

Банк ВТБ вышел из капитала группы компаний ПИК

Банк оценивает инвестицию как успешную
Мария ПАВЛОВА
ВТБ банк вышел из капитала группы компаний ПИК.

ВТБ банк вышел из капитала группы компаний ПИК.

Фото: Александр ГЛУЗ

Банк ВТБ объявил о выходе из группы компаний «ПИК». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Сообщается, что банк оценивает инвестицию как успешную.

«Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала ГК «ПИК». Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ», - сказано в сообщении пресс-службы.

Также сообщалось, что занимавший должность первого зампреда правления ВТБ Андрей Пучков покинул свой пост в банке из-за перехода на новую должность.

Напомним, в 2018 году ВТБ и ГК «ПИК» заключили крупнейшую сделку в России в рамках 214-ФЗ. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что ВТБ увеличил свою долю в Группе «ПИК» до 23,05%.

Тем временем в банке ВТБ зафиксировали скачок спроса среди своих клиентов на жилищные кредиты перед повышением ставок с 21 августа 2023 года. Перед повышением ставок спрос на ипотеку вырос на 40%.