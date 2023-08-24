Банк ВТБ вышел из капитала группы компаний ПИК

ВТБ банк вышел из капитала группы компаний ПИК. Фото: Александр ГЛУЗ

Банк ВТБ объявил о выходе из группы компаний «ПИК». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Сообщается, что банк оценивает инвестицию как успешную.

«Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала ГК «ПИК». Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ», - сказано в сообщении пресс-службы.

Также сообщалось, что занимавший должность первого зампреда правления ВТБ Андрей Пучков покинул свой пост в банке из-за перехода на новую должность.

Напомним, в 2018 году ВТБ и ГК «ПИК» заключили крупнейшую сделку в России в рамках 214-ФЗ. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что ВТБ увеличил свою долю в Группе «ПИК» до 23,05%.

Тем временем в банке ВТБ зафиксировали скачок спроса среди своих клиентов на жилищные кредиты перед повышением ставок с 21 августа 2023 года. Перед повышением ставок спрос на ипотеку вырос на 40%.