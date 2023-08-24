США вдвое нарастили закупку урана у России, до максимума с 2005 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США за первое полугодие купило у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превышает показатели за аналогичный период 2022 года, что стало также максимальным уровнем с 2005 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американских спецслужб.

Как сообщается, за первые шесть месяцев 2023 года США нарастили закупку урана у России до 416 тонн урана со 188 тонн за такой же период 2022 года. Уточняется, что Вашингтон заплатил за это 696,5 миллиона долларов. В последний раз закупки подобного уровня зарегистрировали в 2005 году, когда Соединенные Штаты закупили 418 тонн урана.

Москва поставляет Вашингтону только топливо с обогащением по урану-235, которое значится как главная статья «радиоактивного» импорта страны. Тем не менее, в анализе также представлены данные по импорту природного и обедненного урана, который Соединенные Штаты закупают у других стран.

Напомним, ранее сенатор от Вайоминга Джон Баррассо заявил, что решение президента США Джо Байдена о признании национальным памятником земли штата Аризона, где производится добыча урана, навредит Соединенным Штатом, но «поможет» России.