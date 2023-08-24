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НовостиЭкономика24 августа 2023 5:34

Перевозчики призвали власти ограничить цены на топливо в России

«Известия»: перевозчики попросили власти ввести госрегулирование цен на дизель
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Перевозчики призвали власти ограничить цены на топливо в России

Перевозчики призвали власти ограничить цены на топливо в России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские перевозчики попросили премьер-министра Михаила Мишустина ввести ограничение цен на топливо, зарегистрировав стоимость дизеля ниже 60 рублей. Такое предложение сделал президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Об этом пишет газета «Известия».

Как сообщается, всего за неделю цена дизельного топлива в регионах центральной и южной России выросла на 10%, до 68-70 рублей за литр. Матягин заявил, что стоимость на АЗС растет из-за подорожания бензина на бирже, а также из-за отмен скидок для машин на заправках.

По словам представителя отрасли, нужно зарегистрировать цену топлива для дальнейшего сохранения рентабельности транспортных компаний. В противном случае возможен рост цен на «логистику груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя».

Тем временем, в Минэнерго РФ предупредили, что государственное регулирование цен на топливном рынке может вызвать нехватку продукции.

Напомним, ранее Минэнерго РФ, комментируя июльский рост цен на бензин в России, завило, что это временное явление. В ведомстве также заявили, что сейчас предприняты шаги для снижения волатильности.