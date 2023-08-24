Япония приступила к сбросу в океан первой партии очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японские специалисты начали сброс в океан первой партии очищенной воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом в четверг, 24 августа, заявила энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO).

Уточняется, что работы проходят в соответствии с планом, что позволяют погодные условия в префектуре Фукусима. Сообщается, что ранее очищенная от радиации вода была таже в достаточной мере разбавлена морской водой, из-за чего содержание в ней трития значительно ниже допустимой нормы.

Согласно данным TEPCO, воду собираются сбрасывать в одном километре от берега по специально созданному подводному туннелю, а интенсивность сброса воды будет на уровне 460 тонн в сутки. При этом, как отмечается, каждая тонна предварительно будет разбавляться 1,2 тысяч тонн морской воды.

Первый этап собираются закончить через 17 дней, сбросив в океан 7,8 тысячи тонн воды.

Напомним, накануне стало известно о планах жителей префектур Фукусима, Мияги и Ибараки, расположенных тихоокеанском побережье Японии, 8 сентября 2023 года подать иск против своей страны с требованием остановить сброс в океан очищенной воды с аварийной электростанции.