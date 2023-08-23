Японцы подадут иск против своего государства за сброс воды с АЭС «Фукусима-1» Фото: REUTERS

Жители префектур Фукусима, Мияги и Ибараки, которые находятся на тихоокеанском побережье Японии, собираются 8 сентября 2023 года подать иск против своего государства, требуя остановить сброс в океан очищенной воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом пишет агентство Kyodo.

Как сообщает издание, иск также подадут и против энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) - оператора этой станции. Истцы заявляют, что слив воды приведет к распространению вредных веществ, а также навредит жителям региона.

Напомним, накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1» начнется 24 августа 2023 года, уточнив, что это произойдет при отсутствии каких-либо помех со стороны погоды. По его словам, все правильные министерства и ведомства подтвердили готовность провести безопасный сброс воды.

Тем временем Китай ввел запрет на импорт продуктов из десяти японских префектур, в том числе Фукусимы в ответ на планы Японии сбросить в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1».