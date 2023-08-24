Индийский луноход миссии «Чандраян-3» совершил первую поездку по спутнику Земли Фото: REUTERS

Индийский луноход «Прагъян», доставленный на спутник Земли при помощи борта посадочного модуля «Викрам» миссии «Чандраян-3», провел первую поездку по Луне. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Отмечается, что луноход выкатился из посадочного модуля, а затем раскрыл солнечные батареи и совершил поездку по поверхности спутника Земли.

Как сообщается, подготовка лунохода к спуску на поверхность заняла много времени, поскольку нужно было дождаться, пока поднятая при посадке модуля «Викрам» лунная пыль не рассеется полностью. Уточняется, что сила тяжести на Луне намного меньше, чем на Земле, поэтому лунная пыль оседает довольно долго.

Сообщается также, что зона исследований лунохода имеет 500-метровый радиус.

Напомним, Индия стала четвертой страной, которая смогла провести мягкую посадку на Луне, первыми при этом в мире посадив свой аппарат на Южном полюсе спутника Земли, где по расчетам экспертов под слоем риголита есть большие запасы водяного льда.