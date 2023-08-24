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НовостиПолитика24 августа 2023 6:41

Марочко заявил о ликвидации трех офицеров ВСУ в штабе под Красным Лиманом

Еще пять офицеров получили ранения различной степени тяжести
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВС России поразили штаб украинской армии в районе Красного Лимана, ликвидировав трех офицеров

ВС России поразили штаб украинской армии в районе Красного Лимана, ликвидировав трех офицеров

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России поразили штаб украинской армии в районе Красного Лимана, ликвидировав трех офицеров, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"При огневом налете ВС РФ был поражен один из штабов вооруженных формирований Украины. Было ликвидировано три офицера", – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам Марочко, пять офицеров ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, накануне Министерство обороны России сообщило об отражении трех атак Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении. Потери ВСУ составили до 180 бойцов. Кроме того, украинские силы потеряли три боевые бронемашины, три автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" вместе с гаубицами Д-20 и Д-30.