Марочко заявил о ликвидации трех офицеров ВСУ в штабе под Красным Лиманом

ВС России поразили штаб украинской армии в районе Красного Лимана, ликвидировав трех офицеров Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России поразили штаб украинской армии в районе Красного Лимана, ликвидировав трех офицеров, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"При огневом налете ВС РФ был поражен один из штабов вооруженных формирований Украины. Было ликвидировано три офицера", – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам Марочко, пять офицеров ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, накануне Министерство обороны России сообщило об отражении трех атак Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении. Потери ВСУ составили до 180 бойцов. Кроме того, украинские силы потеряли три боевые бронемашины, три автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" вместе с гаубицами Д-20 и Д-30.