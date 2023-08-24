ФСБ задержала в Пскове завербованного Украиной диверсанта Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Пскове завербованного Украиной диверсанта, пытавшегося поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции.

Как рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ по Псковской области, злоумышленник связался через Telegram с волонтером украинского общественного гуманитарного проекта, в рамках которого осуществляется вербовка граждан России для совершения диверсий и терактов.

Целью поджога релейного шкафа был срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники ВС России, уточнили в ведомстве. Мужчина прибыл на участок железнодорожного пути и разводным гаечным ключом попытался вскрыть шкаф, чтобы в дальнейшем уничтожить его. В настоящее время в отношении жителя Пскова возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце июля ФСБ пресекла деятельность трех жителей Воронежской области, причастных к государственной измене. Они оказывали помощь представителям украинской националистической организации «Правый сектор»*.

*Запрещенная на территории России организация