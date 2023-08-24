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НовостиПроисшествия24 августа 2023 7:43

Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу на три месяца

Он пробудет под стражей минимум до 30 ноября
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу на три месяца Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу на три месяца Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемого в шпионаже.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя суда, гражданин США пробудет под стражей до 30 ноября 2023. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле журналиста содержатся секретные материалы.

Напомним, в апреле этого года следствие предъявило журналисту московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу обвинение в шпионаже. По версии следствия, он, действуя по заданию американской стороны, собирал в России сведения, являющиеся государственной тайной. Речь идёт о российском военно-промышленном предприятии, деятельность которого изучал журналист.

Гершковича арестовали во время получения секретных сведений в Екатеринбурге. Американский журналист неоднократно негативно высказывался о российской власти и часто писал неверифицированные статьи со ссылками на некие источники, якобы раскрывая секретные процессы внутри Кремля.