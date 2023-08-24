Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу на три месяца Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемого в шпионаже.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя суда, гражданин США пробудет под стражей до 30 ноября 2023. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле журналиста содержатся секретные материалы.

Напомним, в апреле этого года следствие предъявило журналисту московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу обвинение в шпионаже. По версии следствия, он, действуя по заданию американской стороны, собирал в России сведения, являющиеся государственной тайной. Речь идёт о российском военно-промышленном предприятии, деятельность которого изучал журналист.

Гершковича арестовали во время получения секретных сведений в Екатеринбурге. Американский журналист неоднократно негативно высказывался о российской власти и часто писал неверифицированные статьи со ссылками на некие источники, якобы раскрывая секретные процессы внутри Кремля.