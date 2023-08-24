«Все кончено»: в США заявили о безвыходной ситуации ВСУ в зоне спецоперации

«Все кончено»: в США заявили о безвыходной ситуации ВСУ на фронте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что нынешнее положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно сравнить с ситуацией, в которой оказался немецкая армия в 1944 году, когда немцы лишились воздушного прикрытия.

«Несмотря на то, что у них было хорошее вооружение, новейшее оборудование, танки, только что сошедшие с конвейера, они не могли эффективно сражаться. Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали», — заявил полковник ВС США, описывая в интервью YouTube-каналу Judging Freedom ситуацию для вермахта в 1944 году.

По его словам, «то же самое сейчас происходит на Украине». Макгрегор отметил, что тогда, будучи в критической ситуации, Германия не пошла на перемирие, за что поплатилась жестко. Как он считает, такой же сценарий ждет и Украину. «Все кончено!», - добавил он.

Напомним, накануне экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что подразделения украинских войск несут серьезные потери на Запорожском направлении, отметив, что ВСУ бросают в бой свои последние резервы.